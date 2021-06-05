Küçükçekmece’de sosyal tesisler alınan önlemlerle hizmet vermeye başladı

Küçükçekmece Belediyesi Halkalı, Menekşe, Selçuklu, Soğuksu ve Macera Parkı Sosyal Tesisleri kontrollü normalleşme adımları kapsamında tüm tedbirlerini alarak, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında kontrollü normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri, misafirlerini kurallara uygun bir şekilde ağırlamaya başladı. Normalleşme çalışmaları kapsamında dezenfekte edilen tesislerde, masalar sosyal mesafe kurallarına göre konumlandırıldı. Sosyal tesisler, girişte HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra kapasitesinin yüzde 50’si kadar misafire hizmet etmeye başladı.

Sosyal tesis personeline mesleki eğitim verildi

Küçükçekmece Belediyesi sosyal tesislerin kapalı olduğu dönemlerde ise nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve mevcut çalışanları geliştirmek amacıyla Sosyal Tesis personeline yönelik sertifikalı, ücretsiz mesleki eğitim düzenledi.

Sosyal tesis çalışanlarına okul sertifikası kazandırmayı hedefleyen eğitimlere garson, bulaşıkçı, aşçı gibi sosyal tesislerde görev yapan 90 personel katıldı. 10 gün boyunca 2 grup halinde eğitim alan çalışanlar eğitim sonunda ise başarı sertifikası aldı.