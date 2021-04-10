Küçükçekmece’de yapboz yarışması

Küçükçekmece’de, 5 ve 6’ıncı sınıf öğrencilerine yönelik Türkiye Haritası temalı Yapboz Hız yarışması düzenlendi. Öğrencilerin, coğrafi bilgileri eğlenerek öğrenmesi amacıyla düzenlenen yarışma Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi’nden 16 öğrencinin katılımıyla Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesinden 5 ve 6. sınıflarda eğitim gören 813 öğrenci arasında yapılan eleme sonucu 7 bilgi evi ve 1 çocuk üniversitesi olmak üzere toplam 8 kurumdan 2’şer öğrenci Yapboz Hız Yarışmasına girmeye hak kazandı. Pandemi kurallarına riayet ederek, sosyal mesafeye uyarak toplam 16 öğrencinin ter döktüğü Yapboz Hız Yarışması, bireysel yarışma olup 3 turdan oluştu. Daha önce görmedikleri 81 parçadan oluşan özellikli Türkiye haritası şeklindeki yapbozları hızla tamamlamak adına kıyasıya bir mücadele veren öğrencilerden, dereceye giren 3 öğrenci ödüllerin sahibi oldu.

“813 çocuk yarışmacının katıldığı bir yarışma programı”

Yarışma hakkında bilgi veren Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Yarışmamız Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlemiş olduğu bilgi evleri ve çocuk üniversitesi öğrencilerimizden 813 çocuk yarışmacının katıldığı bir yarışma programı. Çocukların becerilerini geliştirerek içlerinden üç tanesi birinci ikinci ve üçüncü olacak. Bu üç öğrenciye de küçük küçük hediyeler vereceğiz. Amacımız teşvik etmek ve zekalarının daha fazla gelişmesine imkan sağlamak. Çocuk üniversitemiz birçok ilçede olmayan bir üniversitedir. Çok kapsamlı bir üniversite, orada daha ileri zekalı çocuklar seçilerek geliyorlar onlar daha büyük yarışmalara katılıyor. Bilgi evlerimiz ise ağırlıklı olarak ikili eğitim yapan bir kurum. Mahallelerimizde eksik eğitimlerin tamamlanması için ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için uyguladığımız bir programdır” şeklinde konuştu.

“16 arkadaşın arasından birinci oldum”

Yarışmada 1’nci olan Elif Aközer, “Ben Kanarya Bilgi Evi’nde çok eğleniyorum. İlk başta çok heyecanlandım ama yapabileceğime inandım. 16 arkadaşın arasından birinci oldum. Kitabın arkasındaki Türkiye haritasındaki bütün illeri ezberledim. Her gün 20-30 defa yapboz yaptım” dedi.