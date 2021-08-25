Küçükçekmece’deki 165 okul dezenfekte edildi

Küçükçekmece’de bulunan 165 okulda korona virüs salgını ile haşereleri önlemek amacıyla dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.
“Covid-19 önlemleri kapsamında okulları dezenfekte ediyoruz”
Detaylı ve kapsamlı bir şekilde okulların hepsinde ilaçlama yaptıklarını söyleyen Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Veteriner Furkan Coşkun, “Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce ilçemiz genelindeki ilkokul, liselerde covid-19 önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Buna ek olarak da vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapmaktayız. Okulların açılmasına 2 hafa kala biz bu süreci başlattık. Toplam da 165 tane okulumuz var, bunlara ek olarak okuldaki hocalarımızın isteklerini kırmayarak başka problemler de varsa bunlara yönelik çalışmalarımızı da yapıyoruz” açıklamasında bulundu.