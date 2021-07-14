Küçükçekmece’deki 3’e 3 sokak basketbolu turnuvalarında kıyasıya rekabet

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3’e 3 Sokak Basketbolu Belediye Başkanlığı Kupası’nın finali, takımların kıyasıya rekabet ve heyecanına sahne oldu.
Basketbolseverler turnuvada buluştu3’e 3 Sokak Basketbolu Belediye Başkanlığı Kupası turnuvalarına 18 üstü yaş kategorisinde ise toplamda 148 kişi, 37 takım katıldı. Şair Nedim Parkı, Kuşlar Tepesi Parkı ve Taştepe Parkı’nda gerçekleştirilen müsabakalar ve final maçı sonrası Ham Boya takımı birinciliğe adını yazdırırken, Atakings ikinci, Kaya Gibi üçüncü, Easy Basket ise dördüncü oldu. Toplam 212 kişi ve 53 takımın katıldığı, turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya, hediye çeki ve çeşitli ödüller verildi.