Küçükçekmeceliler geri dönüşüm için el ele verdi

Doğal kaynakların çevreye zarar vermeden kullanılmasına zemin oluşturmak ve kente değer katmak amacıyla geri dönüşüm konusunda önemli adımlar atan Küçükçekmece Belediyesi, düzenlediği atık kampanyalarıyla ilçe genelinde geri dönüşüm seferberliği başlattı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; İstanbul’un en kalabalık ikinci nüfusuna sahip Küçükçekmece’de küresel çevre sorunlarından olan atık konusunu, toplumsal farkındalık oluşturarak, katma değer olarak kente kazandırmayı amaçlıyor. Küçükçekmece Belediyesi; kağıttan, atık yağa, atık pilden, elektroniğe hayata geçirdiği kampanyalarla; 1 yılda 56 bin 574 kg atık yağ, 5 bin 629 kg elektronik atık, 18 bin 129 ton ambalaj atığına ulaştı.

"Kent sakinlerimizle birlikte dönüştürüyoruz"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ise yaptığı açıklamada, “Bugün; çöp dediğimiz hammaddelerin kent ekonomileri için nasıl bir getirisi olduğunun ve iyi bir geri dönüşüm organizasyonunun kentler için nasıl bir yatırım olacağının daha çok farkındayız. Bunun sürekliliğinin toplumsal bir çabayla mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Bu amaçla geri dönüşümü teşvik eden kampanyalar düzenliyor ve bunun kalıcı bir toplumsal davranış haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampanyalarımıza kayıtsız kalmayan destek veren tüm vatandaşlarımıza ve çevre dostlarına teşekkür ediyorum. Çok yakın zamanda Atakent Mahallemizde 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizi açıyoruz. Böylece geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan ayrıştırılmasını sağlayarak, geri dönüşümde önemli bir adım daha atmış olacağız” diye konuştu.

Site yönetimleri ve muhtarlıklar ödüllendiriliyor

Bu kapsamda ilçede Haziran ayında başlatılan bitkisel atık yağ kampanyası vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. 5 litre ve üzeri atık yağlarını mahalle muhtarlıklarına bırakan vatandaşlar ödüllendirilirken, 1 yılda 56 bin 574 kg atık yağ toplandı. Talep oluşturan tüm vatandaşların elektrikli atıklarını da evlerinden teslim alan Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, 1 yılda 5 bin 629 kg atığa ulaştı. Elektronik atık kampanyasında belirlenen miktarda atığa ulaşan mahalle muhtarlıkları ve site yönetimleri de Küçükçekmece Belediyesi tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor.

9 noktaya Mobil Atık Getirme Merkezi, 80 noktaya kumbara yerleştirildi

Küçükçekmece Belediyesi, atık türlerini geri dönüşüme kazandırabilmek için ilçedeki 9 ayrı noktaya 8 atık grubunun toplandığı Mobil Atık Getirme Merkezleri’ni yerleştirdi. Merkezlerde küçük elektronik eşyalar, kağıt ve karton atıkları, plastik ve metal atıkları, cam, tekstil ve pil atıkları amacına uygun bir şekilde toplanıyor. Yenimahalle, Cennet, Yeşilova, Fatih, Kemalpaşa, Kartaltepe, Sultan Murat, Gültepe mahallerine toplam 80 adet geri dönüşüm kumbarası yerleştirilirken, kumbaraların 2022 yılında tüm mahallelere yaygınlaştırılması planlanıyor.

Öğrencilerle el ele yürütülüyor

Öğrencilerin de dahil edildiği kampanyalar kapsamında, atık pillerin toplanması amacıyla 80 adet ilk ve ortaokula pil makinesi yerleştirilerek, atık pil toplama kampanyası başlatıldı. Öğrenciler, topladıkları pilleri, atık pil toplama makinelerine atarak, hediyeler kazanacak. Atık ilaçların toplanması amacıyla ise belediye ve bağlı tesisleri, mahalle muhtarlıkları ve gönüllü eczanelerde toplam 48 toplama noktası oluşturuldu.