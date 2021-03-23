Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nun inşaatı hızla yükseliyor

Gaziosmanpaşa’nın ikinci yüzme havuzu olmaya hazırlanan Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Her yaştan vatandaşı yüzme sporuyla buluşturacak olan tesisin üst katı ise fitness salonu olarak hizmet verecek.
Yeni şampiyonlar yetiştirilecekİlçenin ikinci yüzme havuzu olma özelliği taşıyacak olan tesis, bin 260 metre kare alanda inşa edilecek ve 5 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, fitness salonu, bay bayan soyunma odaları ve teknik alanlardan oluşacak. Yüzme bilmeyen vatandaşlara yüzme eğitimlerinin verileceği Küçükköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, fonksiyonlu ve modern yapısıyla yeni şampiyonların yetişeceği bir mekân olarak bölge halkına hizmet verecek.