Kültür Vadisi’nde yeni bir mekân; Zeytinburnu Kitapçısı

Zeytinburnu’nda kültür mirasına sahip çıkmak ve yenilerini eklemek adına, 20 yıl önce temelleri atılan Kültür Vadisi’ne yeni bir mekân daha katıldı. Kitap satışının yapılacağı ve içerisinde 10 bin kitaplık raf kapasitesi bulunan ‘Zeytinburnu Kitapçısı’ hizmete açıldı.

Yaklaşık 20 yıllık bir çalışmanın neticesi olarak ortaya çıkan ve Zeytinburnu Kültür Vadisi Projesi içinde yer alan Zeytinburnu Kitapçısı açıldı. Merkezefendi Millet Kıraathanesine komşu olan Zeytinburnu Kitapçısı’nda, 50’nin üzerinde yayına sahip Zeytinburnu Kültür Yayınları başta olmak üzere, ağırlıklı olarak şehir temalı kitapların satışı gerçekleştirilecek.

Kitaplara göz gezdirerek rahatlayabileceğiniz bir kaçış alanı

Mülkiyeti Zeytinburnu Belediyesi’ne ait olan ve iki katlı müstakil bir yapıdan oluşan Zeytinburnu Kitapçısı, 10 bin kitaplık raf kapasitesine sahip. Zeytinburnu Kitapçısı, sadece kitap satışı yapılan bir mekân olmaktan ziyade; içinde bulunan masa sandalye yerleşim düzeniyle kitaplara göz gezdirme, şehrin karmaşasından uzaklaşıp, soluklanılabilecek bir okuma alanı olarak düşünülmüş ve tasarlanmış. Zeytinburnu Kitapçısı’nın alt katında ise 50 kişilik bir oturma düzeneği mevcut. Bu alanda, Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi koordinesinde aylık olarak yazar buluşmaları yapılıyor.