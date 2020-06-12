Bakan Ersoy, Belediye Başkanı Deniz Köken ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile birlikte, Osmanlı’dan bu yana ayakta kalan tek imarethane olma özelliğine sahip Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tarihi cülus yolu üzerinde bulunan 228 yıldır ayakta kalan Mihrişah Valide Sultan İmarethanesi’nde restorasyon çalışmalarının yakında tamamlanması planlanıyor. 1792 yılında kurulan imarethane, yoksul, muhtaç, öğrenci ve yolcular için yeme içme ve barınma ihtiyacını karşılıyordu.
Kültür ve Turizm Bakanı tarihi imarethaneyi ziyaret etti
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DENİZ KÖKEN İLE BİRLİKTE EYÜPSULTAN’DA BULUNAN MİHRİŞAH VALİDE SULTAN İMARETHANESİ’NDE (AŞEVİ) YAPILAN RESTORASYON ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.
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