Kümaş geleceğe nefes vermeye devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde ilki geçen yıl düzenlenen ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına Türkiye’nin ve Orta Doğu’nun en büyük manyezit üretim şirketi Kümaş Manyezit, bu yıl yine destek verdi. Etkinlik kapsamında Kümaş fabrika alanına ve Ayvalı maden sahasına toplam 36 bin 500 fidan dikildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenen ’Geleceğe Nefes’ kampanyasına Kümaş, fabrika alanında ve maden sahasında toplam 36 bin 500 fidan dikerek destek verdi. Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Garnizon Komutanı Necati Gündüz ve çok sayıda davetli katıldı.

“Pandemi doğaya karşı sorumluluğumuzu gözler önüne serdi”

Törende konuşma yapan Kümaş Genel Müdürü Levent Sipahi şunları söyledi: “Kümaş ailesi olarak geçen yıl Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin Geleceğe Nefes sloganıyla yurt genelindeki 2 bin 23 lokasyonda 11 milyon fidanı toprakla buluşturma hedefine, 500 çalışanımızla 5 bin fidan dikerek katkı sağlamıştık. Bu yıl da kampanyaya hem fabrikamız hem de maden sahamızda diktiğimiz fidanlarla destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle bu yıl yaşadığımız pandemi koşulları tüm dünyada doğayı korumanın önemini bir kez daha ortaya koydu. Madencilik faaliyetlerimizde toprağın yapısını korumak önceliğimiz. Ülkemize manyezit gibi büyük bir zenginliği kazandırırken, aynı zamanda doğaya duyduğumuz saygıdan ödün vermeden, gelecek nesillere nefes alabilecekleri daha yeşil bir dünya bırakmayı hedefliyoruz.”