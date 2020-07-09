Künefede hedef Ortadoğu ve Avrupa pazarı

İSTANBUL (İHA) – Türk ustaların ellerinde lezzet bulan Hatay’ın vazgeçilmez tatlısı künefede yeni hedef, Avrupa ve Ortadoğu pazarı.

Hatay’ın vazgeçilmez lezzetlerinden olan künefenin son yıllardaki atılımı dikkat çekiyor. Özellikle son 5 yılda büyük bir pazar payı kazanan künefede yeni hedef Avrupa ve Ortadoğu. Künefe konusunda Çorlu’da yeni bir şubesini açan benzersiz bir tasarıma sahip olan ve sunmuş olduğu özel menüleri ile müşterilerin unutmayacakları tatlarla tanışmasını sağlayan Özikizler Künefe sahibi Hasan Durmaz, künefenin hedefini anlattı. Franchise yöntemi ile açılan yeni şube ile hedeflerini büyüttüklerini ifade eden Durmaz, “Kalite ve lezzeti her açılan şubede sunmaya çalışıyoruz. Künefenin son yıllarda atılım içinde olduğunu görüyoruz. Biz de bu atılım doğrultusunda kendimize has bir konsept hazırladık. Franchise yöntemi ile gelişimimiz devam edecek. Sınırlı sayıda şubesi bulunan ve nicelikten çok niteliğe önem veriyoruz. Açıklanan verilere göre Türkiye’de en çok tercih edilen yerel künefe zinciri olduk. Pozitif bir büyümemiz var” dedi.

“Merkezi destekli karlı yatırım fırsatı”

Hatay’ın vazgeçilmez lezzeti künefenin yatırımcısına da kazandırdığına dikkat çeken Hasan Durmaz, franchise bayilik almak isteyenlere önerilerde bulundu. Yatırımcıya büyük olanaklar sunulduğunu ifade eden Durmaz “Biz, yatırımcının korunması için merkezi destek sağlıyoruz. Özellikle merkezden reklam ve pazarlama kolaylığı ile yeni açılacak şubelerin pazarda tutunmasını kolaylaştırıyoruz. Şube olmak isteyen yatırımcılara tüm süreç boyunca yardımcı oluyoruz. Yatırımın doğru yapılabilmesi için doğru lokasyonun seçilmesi konusunda da şubelerini yalnız bırakmıyoruz Yapılan yatırımın kara dönüşme süresinin kısalmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yaparak daha da büyüme amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Hedef Ortadoğu ve Avrupa”

Künefeyi yurtdışına da taşımak istediklerini ifade eden Durmaz, “Bunun için ilk adımı İngiltere’de attık. Bu amaçla İngiltere’de bir şirket kurduk ve 2021 yılında ilk şubeyi açacağız. Devamında da insan yoğunluğunun fazla olduğu kaliteli Avrupa ve Ortadoğu kentlerine açılmayı hedefliyoruz. Üretimin her aşamasını yoğun bir titizlikte takip ediyoruz. Kaliteli üretim yapmayı prensip haline getirdik. Bu da Avrupa ve Ortadoğu’da künefenin önünü açacaktır. Servis edilen dondurmaların daha yerli ve yüzde 100 keçi sütünden imal edilebilmesi adına bir de keçi çiftliği kurduk. Bu doğrultuda işinin başında duracak ve marka profiline zarar vermeyecek yatırımcılara kapımız açık” dedi.