Esenler Belediyesi ve Radyo Esenler’in medya sponsorluğunda çevrim içi olarak gerçekleşen “Radyonun Yıldızları Ödül Töreni” Şehir Ekranı TV üzerinden canlı olarak izleyicilerle buluştu. 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne özel olarak geçtiğimiz yılın en iyi radyo programcıları, en iyi radyo istasyonları, ses sanatçıları ve müzik yapım şirketlerinin dinleyici oylamasıyla belirlendiği gecede 23 kategoride ödüller sahiplerini buldu.

Oylamaya 300 bin kişi katıldı

Sunuculuğunu Radyocu Cenk Sarıkaya’nın üstlendiği ödül töreninde amatör sanatçılar sahne alarak kulakların pasını sildi. Programda radyocu ve sanatçıların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’ne yönelik gönderdikleri görüntülü mesajlar da izleyicilerle buluştu. Ardından yaklaşık 300 bin radyo dinleyicisinin oylaması sonucu belirlenen ödüllerin sahipleri açıklandı.

Küpe FM’e iki ödül birden

Bu yıl ilk kez halk oylamasıyla radyocu ve sanatçıların belirlendiği “Radyonun Yıldızları”nda ödüller sahiplerini buldu. 300 bin kişinin oy kullandığı oylama sonucunda yılın en iyi Yılın En İyi Yerel Radyosu kategorisinde KÜPE FM ve Yılın En İyi Erkek Radyo Programcısı kategorisinde Kamil Bilici oldu.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 14:57