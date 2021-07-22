Kurban çadırları bir yandan toplanırken bir yandan pazarlıklar sürüyor

İstanbul’da bayramının üçüncü gününde kurban satış noktalarında birçok çadır toplanırken az sayıda hayvanları kalan satıcılar ise pazardaki bekleyişlerini sürdürüyor.

İstanbul’da kurban pazarlarındaki hareketlilik bayramının 3’üncü gününde büyük oranda sona erdi.

Kent genelinde kuruluna kurban pazarlarının çoğunda çadırlar kaldırılmaya başlanırken elinde az sayıda hayvanları kalan satıcılar ise müşteri bekliyor.

Bayramının ilk günü kurban kesemeyen vatandaşlar, fiyatların düşmesinden dolayı kurban pazarında yer yer yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşların düşen fiyatlar nedeniyle bayramın son günü adak kesmek için pazarlık yaptığı görüldü. Elinde son 2 tane hayvan kalan hayvan satıcısı Sabahattin Kale, kurbanlıkları direğe bağlayarak son 2 tane kaldı diyerek alıcına seslendi.

“Son 1 tane büyükbaş hayvanımız kaldı”

Kastamonu’dan gelen hayvan satıcısı Sedat Bozacı, “Herkese iyi bayramlar diliyorum. 50 tane hayvanımız vardı, son 1 tane büyükbaş hayvanımız kaldı. Bunu da satacağız. Seneye yenileri arkadan yetişiyor. 10 veya 12’ye son vereceğim. Kastamonu’dan geldik ve bugün gidiyoruz” dedi.

“Adak almaya geldim”

Adak almaya geldiğini söyleyen Ali Öz, “Adak almaya geldim. Adağı dördüncü gününden sonra kesmem gerekiyor. O yüzden bugün geldim. Damadın köyden tanıdığı çıkınca uyguna aldık. Bin 500’e aldık. Pazarlık yapmadı. Buraya gelen vatandaşlar pazarlık yapıyor” dedi.

“200 adet küçükbaş getirmiştim”

Yavaş yavaş toparlandıklarını ve 30 yıldır bu işi yaptığını anlatan Muharrem Kılıç, “Ordu’dan geliyorum. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. 200 adet küçükbaş getirmiştim. Ham olsun 15’e düştük. Birazdan da elimde kalanları bitirmeyi düşünüyoruz. Fiyatlarımız biraz geriledi” dedi.

“2 tane hayvanımız kaldı”

Kırklareli’nden gelen elinde son 2 tane hayvan kaldığını anlatan Sabahattin Kale, “Kırklareli’nden geldik ve 150 tane hayvan getirdik. 2 tane hayvanımız kaldı. İstediğimiz fiyatlara satamadık. Araç bekliyoruz ve geldikten sonra yola çıkacağız. Ortalama 2 bin liradan sattık. İlk gelene uygun fiyattan vereceğim” şeklinde konuştu.