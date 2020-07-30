Kurban pazarlarında hareketlilik devam ediyor

Kurban Bayramı’na saatler kala Bayrampaşa hayvan pazarında hareketlilik devam ederken, bazı besiciler çoğu hayvanını sattığını, bazıları ise hayvanlarının ellerinde kaldığını belirtti.

Vatandaşlar Kurban Bayramı’na saatler kala kentin birçok ilçesinde kurulan hayvan pazarlarına gelerek, bütçelerine uygun kurbanlık bakmayı sürdürdü. Vatandaşlar ile besiciler arasında korona virüs tedbirleri kapsamında sıkı pazarlık yaşandı. Bayrampaşa hayvan pazarında vatandaşların maske kullanıma dikkat ettiği görüldü. Hayvan pazarı havadan görüntülenirken, pazarın içerisindeki otoparkın dolduğu gözlemlendi. Kurban pazarında kimi satıcılar çoğu hayvanını sattığını ifade ederken, kimisi ise hayvanlarının elinde kaldığını dile getirdi.

“Satış yok, hayvanların çoğu duruyor”

Hayvanlarının çoğunun elinde kaldığını söyleyen besici Özgür Çelik, “Satış yok, hayvanların çoğu duruyor. Umut ediyoruz bayramda satılsın. Fiyatları olabildiğince düşürdük. Keçiler bin TL’den başlıyor, koyunlar bin 500’den başlıyor” şeklinde konuştu.

Satışların geçen yıla oranlara azaldığını belirten besici Nuh Türüt, “Hayvan sayımız fazla, vatandaşlar istedikleri kadar kurban bulabilirler. Satışlar geçen yıla göre çok zayıf, kurban fiyatları geçen yıla göre düştü. Almak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Pazarda hayvanlarını satamadığını söyleyen bir besici ise, “Bedavaya mal getirdik kimse almıyor. 12 günden beri buradayım. Toprağın üzerinde uyuyorum. Emeğe bile saygı göstermiyorlar. Biz üreticiyiz. Biz kaybolduktan sonra kimse kalmayacak. 110 hayvanım var, 5’ini sattım. Biz gerçek üreticiyiz. Bizi tutmaları lazım. Seneye biz gelmedikten sonra buraların hali ne olur” diye konuştu.

“200 hayvandan 30 hayvan elimizde kaldı”

Hayvanlarından çoğunu sattığını söyleyen bir başka besici, “30 hayvanımız kaldı. 200 tane getirmiştik, satışlarımız çok iyi. Pazarda bugün yoğunluk var” dedi.