Kurban pazarlarında korona virüs ve sahte para denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri Sancaktepe Kurban satış pazarı yerinde Koronavirüs ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlar tek tek uyarıldı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Sancaktepe’de bulunan kurban satış pazarında da kurbanlık hayvan alışverişleri başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri Sancaktepe kurban satış pazarında koronavirüs ile ilgili bilgilendirmeler yaparak sahte para konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca hayvan pazarlarında salgın nedeniyle alıcı ve satıcı arasında el ele tutuşarak uzun uzun pazarlıklar yapılamıyor. Taraflar, aralarına sosyal mesafe koyarak bir sopanın iki ucunu tutup kurban pazarlığı yapıyor.

Sahte para bildirimi için uyarılarda bulunan ekiplere teşekkür eden Selçuk Gülcemal ,” Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz satışlarda ve alışverişlerde bir çok mağduriyetler yaşıyorduk. Bura da toplanan hayvanlar uzun bir emeğin karşılığı çıkıyor. Burada kimsenin mağdur olmaması için biz kendimizce bir takım önlemler alıyorduk tabi ki ama arkadaşların bilgilendirdiği kadar detaylı bir bilgimiz yoktu. Paranın üzerindeki hologramların kabartmaların oradaki herhangi bir rakamın arka tarafı ile eşleşmesi konusu tabi ki yeni öğrendiğimiz şeyler. Bunlar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kasti sahte para veren illaki çıkıyordur. Ama biz denk gelmedik ama arada illaki çıkıyordur.” şeklinde konuştu.