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Kurbanlık pazarının 1 ton 200 kiloluk paşası alıcısını bekliyor

ESENYURT BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ VE KESİM MERKEZİ’NE MUŞ MALAZGİRT’TEN GETİRİLEN 1 TON 200 KİLOLUK BOĞA ALICISINI BEKLİYOR.

Kurbanlık pazarının 1 ton 200 kiloluk paşası alıcısını bekliyor

Esenyurt Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’ne Muş Malazgirt’ten getirilen 1 ton 200 kiloluk boğa alıcısını bekliyor.

Esenyurt Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nin gözdesi olan 1 ton 200 kiloluk boğa, alıcısını bekliyor. Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde belediye tarafından kurulan kurban pazarına, üreticiler hayvanlarını getirmeye başladı. 72 bin metrekare alan üzerine kurulu pazarda, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, kurbanlıklar görücüye çıktı. Muş Malazgirtli bir üretici tarafından getirilen 1 ton 200 kiloluk boğa ise, büyük ilgi gördü. Esenyurt kurban pazarının gözdesi olan üç yaşındaki boğa, 28 bin liradan alıcısını bekliyor.

Paşa’nın sahibi Naim Tüfenci, “Boğamız 1 ton 200 kilonun üzerinde. Kendi hayvanlarımız, hep yem ve arpayla besledik, 28 bin liraya satıyoruz. Simental cinsi bir hayvan, şimdiden alıcısına hayırlı olsun” dedi.

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