Kuvvetli rüzgarın etkisi ile sürüklenerek otomobile çarptı

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir iş yeri önünde bulunan ve kuvvetli rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başlayan çöp konteyneri, seyir halindeki otomobile çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Sakarya iki gündür kuvvetli rüzgarın etkisinde kaldı. Şehrin çeşitli noktalarında ağaçların devrilmesi başta olmak üzere çeşitli maddi hasarlara yol açan rüzgarda ilginç görüntüler meydana geldi. Bu görüntülerden biri ise; Erenler ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 8045 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri önündeki çöp konteyneri, kuvvetli rüzgarın etkisi ile sürüklenmeye başladı. O esnada yoldan geçmekte olan otomobile de çarpan konteyner, lodosun etkisi ile sürüklenmeye devam etti. Çöp konteynerinin sürüklendiği anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde; çöp konteynerinin yoldan geçen otomobile çarptıktan sonra sürüklenmeye devam ettiği görülüyor.