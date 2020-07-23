Kuyruklu yıldız uzaydan böyle görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) tarafından görüntülenen C/2020 F3 Neowise isimli kuyruklu yıldızın görüntüsü izleyenleri kendine hayran bırakıyor. Güneş doğmadan önce gözükebilen kuyruklu yıldız bugün Dünya’nın 103 milyon km yakınından geçti.
Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ve Dünya’nın üzerinde güneş doğarken orta çıkan manzara ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kuzey yarım kürede son 25 yılın görülen en parlak kuyruklu yıldız, saniyede yaklaşık 72 bin 500 kilometre hızla hareket ediyor. Yaklaşık 5 kilometre çapında olan Neowise kuyruklu yıldızı, Dünya’ya 103 milyon kilometre uzaklıktan geçerek gidecek. Neowise’ın yaklaşık 7 bin yıl sonra (tam olarak 6 bin 766 yıl) geri dönerek tekrara Dünya’dan görülebilecek. 23 Temmuz ise Neowise’ın Dünya’ya en çok yaklaşacağı gün olduğu öğrenildi.