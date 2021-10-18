Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ı anlattı

72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın kuzeni Abdurrahim Bayraktar, "Küçükken hep bir şeyler yapardı onları uçururdu uzaktan kontrol ederdi" dedi.

Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ı anlattı
banner3909
banner4336

72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın kuzeni Abdurrahim Bayraktar, "Küçükken hep bir şeyler yapardı onları uçururdu uzaktan kontrol ederdi" dedi.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Özdemir, Fatih Camii’nde düzenlenecek cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Özdemir Bayraktar’ın kuzeni Abdurrahim Bayraktar, “Amca çocuğuyuz, evi buradaydı. Küçükken hep bir şeyler yapardı onları uçururdu uzaktan kontrol ederdi. Sürekli bir şey yapardı” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sergen Yalçın: “Bütün konsantrasyonumuz kazanmak...
Sergen Yalçın: “Bütün konsantrasyonumuz kazanmak...
  1. SPOR

banner4389

banner4322

banner3841