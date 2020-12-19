400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit - Akyazı arasındaki son kesim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı. 56,5 kilometre anayol, 11,6 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 72.72 kilometre uzunluğundaki İzmit-Akyazı kavşağı arasındaki bölümün açılış töreni; Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanları yüklenici firma yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nun 72.72 kilometrelik İzmit-Akyazı kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı törenle açıldı.
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