Kuzey Marmara Otoyolu tamamen hizmete açıldı

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya Bölgesi'nin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır. İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya'nın lokomotifi Marmara'nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde; araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmişti” dedi.

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit - Akyazı arasındaki son kesim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı törenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıldı. 56,5 kilometre anayol, 11,6 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 72.72 kilometre uzunluğundaki İzmit-Akyazı kavşağı arasındaki bölümün açılış töreni; Bakan Karaismailoğlu'nun yanı sıra Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri, belediye başkanları yüklenici firma yetkilileri ve çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.