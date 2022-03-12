banner4556

Kuzey Marmara Otoyolu, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı

banner4664

Kuzey Marmara Otoyolu buzlanma sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı çarpıştı. Kaza sebebi ile yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan otoyol açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu, zincirleme kaza sonrası trafiğe açıldı
banner4581
banner4336

Kuzey Marmara Otoyolu buzlanma sebebi ile meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı çarpıştı. Kaza sebebi ile yaklaşık 3 saat trafiğe kapalı kalan otoyol açıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının etkisiyle zincirleme kaza meydana gelmişti. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Kar yağışının etkisini arttırdığı bölgede kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten verilirken, Kuzey Marmara Otoyolu’na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatılmıştı. Yaklaşık 3 saatin ardından trafiğe kapalı kalan otoyol araçların kaldırılmasıyla açıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Rumeli Hisarı’nda kartpostallık kar manzaraları
Rumeli Hisarı’nda kartpostallık kar manzaraları
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4577

banner4616

banner4666