banner4556

Kuzey Marmara Otoyolu’nda mahsur kalan onlarca tır drone ile görüntülendi

banner4336

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından karın da etkisiyle yolda kalan sürücülerin bekleyişi sürüyor. Yolda mahsur kalan onlarca tır drone ile görüntülendi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda mahsur kalan onlarca tır drone ile görüntülendi
banner4584

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından karın da etkisiyle yolda kalan sürücülerin bekleyişi sürüyor. Yolda mahsur kalan onlarca tır drone ile görüntülendi.

İCA tarafından işletilen Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören kavşağında yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiş, İstanbul Havalimanı istikametinde yaşanan kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, yol tamamen trafiğe kapatılmıştı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Kazanın ardından etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik çilesi daha da büyümüştü.

banner4575

Sürücülerin bekleyişi sürüyor

Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürerken, kazanın meydana geldiği yolda kar nedeniyle de kalan araçların bekleyişi sürüyor. Kazanın ardından kara gömülen tırlardan oluşan kuyruk drone ile görüntülendi. Yurt dışından geldiğini söyleyen İbrahim Kaymaz isimli tır şoförü, "Uluslararası çalışıyoruz ve dün çıktığımızda bir olumsuzluk yoktu. Marmara otobanına bağlandıktan 10 dakika sonra aşırı kar yağışı nedeniyle öğleden sonra hala böyle bekliyoruz. Karşıda çalışma var. Gelen arkadaşlar dikkatli olsun. Kamplarda yatsın. Burada hayat durdu" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Karlı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına...
Karlı yolda ilerleyemeyen ambulansın yardımına...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349