Lojistik ve taşımacılık sektörünün kadın platformu WiLAT Türkiye kuruldu

İngiltere’de kurulan sivil toplum derneği olan CİLT’in kadın kanadı WiLAT, 12 Aralık’ta Türkiye’de kuruldu.
‘‘Hep birlikte daha güçlüyüz’’ ilkesiyle yola çıkan platform hakkında Başkan Berna Akyıldız düşüncelerini şöyle dile getirdi:
‘‘Bizler erkek egemen lojistik ve taşımacılık sektöründe lider kadınlar olarak, sektörde kadın olmanın güçlüklerinin farkındayız. Fakat, tüm zorluklara rağmen başarının mümkün olduğunu biliyoruz. WiLAT Türkiye ailesi olarak amacımız, yeni nesillere de bunun mümkün olduğunu göstermek olacak’’.Sektörde kadının yerini güçlendirmeyi ve arttırmayı hedefleyen platform, lojistik ve taşımacılığı genç nesillere tanıtıp onların sektöre adım atmalarını sağlarken, aynı zamanda sektörde faal olan kadın profesyonellerin kariyer gelişimine de her aşamada destek verecek.