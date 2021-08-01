Emsal kararda, boşanan çiftin son üç genel seçimde aynı okulda aynı sandıkta oy kullandıkları hatırlatıldı. Kararda, “Dava konusu borç tahakkuk döneminin 17.10.2008-16.04.2010 tarihleri arasında davalıya yersiz olarak ödenen aylıklar için gerçekleştirildiği ortadadır. Davalının borç tahakkuk dönemini kapsayan adres hareketleri izlenmiştir. Çiftin aynı lisede aynı sandık numaralarında oy kullandıklarının anlaşılması karşısında sübût bulan davada davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, toplanan delillerin hatalı şekilde değerlendirilmek suretiyle davanın reddine yönelik hüküm tesis edilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozma sebebidir. O halde, davacı kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. Mahkeme kararının oy birliği ile bozulmasına hükmedilmiştir” denildi.
Maaş için boşanan çift aynı okulda oy kullanınca yakalandı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yetim aylığı alabilmek için anlaşmalı boşanan çiftlerin peşine düştü. Yapılan araştırmalarda boşanmalarına rağmen aynı okulda, aynı sandıkta genel seçimler için oy kullanan karı-kocanın oyunu Yargıtay’a takıldı. Yüksek mahkeme, boşanmış eşlerin aynı okulda oy kullanmasının beraber yaşadıklarının ispatı olduğuna hükmetti.
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