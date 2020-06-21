Normalleşme sonrası devam eden korona virüs (Kovid-19) tedbirlerine rağmen gruplar halinde Şişli’deki Maçka Demokrasi Parkı’na akın eden vatandaşlar, müzik eşliğinde dans edip, doğum günü kutladı. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların maske de takmadıkları görüldü. Yürüyüş yapan ve arkadaşlarıyla sohbet eden vatandaşlar serin havanın keyfini çıkardı.
Maçka Parkı’nda sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar dans edip, doğum günü kutladı
NORMALLEŞME SONRASI DEVAM EDEN KORONA VİRÜS (KOVİD-19) TEDBİRLERİNE RAĞMEN ŞİŞLİ'DEKİ MAÇKA DEMOKRASİ PARKI VATANDAŞLARIN AKININA UĞRADI. AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANAN PARKTA VATANDAŞLAR, MÜZİK EŞLİĞİNDE DANS EDİP DOĞUM GÜNÜ KUTLADI.
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