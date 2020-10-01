Maçka’daki yurt inşaatına tepkiler sürüyor

İstanbul’un en merkezi yerlerinden biri sayılan Maçka’da İstanbul Teknik Üniversitesi’ne ait yurt inşaatının yükselmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Eski yurt binasının yıkılması ile yerine yapılan yeni yurt binası inşaatı 14 kata ulaşınca sadece Maçka semtinin değil tüm İstanbul’un silüetini bozduğu eleştirileri gündeme geldi. Konuyla ilgili konuşan Mimar Serhat Şahin, "İnşaat aceleye getirilmiş. Maalesef böyle garabet bir durum ortaya çıkmış" dedi. Tartışmaların odağında bulunan yurt binası drone ile görüntülendi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Maçka’da bulunan ve 1000 öğrenci kapasiteli yurdu yıkılarak yeni yurt inşaatı başlamıştı. Yeni yapılan yurt inşaatı 14 kata ulaşınca tartışmaları da beraberinde getirdi. Sadece Maçka’nın değil tüm İstanbul’un silüetini bozduğu eleştirileri ile gündeme gelen yurtla alakalı İstanbul Teknik Üniversitesi açıklama yapmaktan kaçındı.

Maçka’da yükselen ve şehrin silüetini bozduğu iddia edilen yurt binası drone ile havadan görüntülendi. Konuyla ilgili olarak İhlas Haber Ajansı’nın sorularını cevaplayan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, yurt inşaatının aceleye getirilmiş bir proje olduğunu belirterek, "Eskiden burada 9 bin metrekarelik bir bina vardı. Şimdi bu maalesef 45 bin metrekareye kadar çıkarıldı. Bu ihtiyaç doğrultusunda yapılan bir şey. Burada Tanzimat Dönemi’nde Abdulaziz döneminde yapılan bir Maçka Silahane Binası var. Arkasında hemen yarım kalmış İtalyan Konsolosluk Binası var. Böyle binalarla yakın ilişkisi olan bir yurt binasının yapılırken çok dikkatli kararlar alınması gerekirken biraz aceleye getirilmiş. Buna baştan müdahale edilmesi gerekiyordu. Dikkate değer çerçevede düşünülüp yapılması gerekiyordu. Ayrıca Türkiye’nin en önemli restorasyon uzmanlarını yetiştiren bir üniversiteden daha yapıcı açıklamalar beklenirken maalesef o topa girmiyorlar“ diye konuştu.

İstanbul’un tarihi bir silüeti olduğunu ifade eden Şahin sözlerine şu şekilde devam etti. “Maalesef böyle garabet bir durum ortaya çıkmış. Yurtların öğrenciler için bir ihtiyaç olduğu doğrudur ama İstanbul’un da tarihi bir silüeti vardır. Bir taraftan da madalyonun öbür yüzü var. Önemli olan bu iki paydaşı bir araya getirip rasyonel sonuçlar almak gerekir. Bu garabetlerin ortaya çıkmaması adına sorumluluk gereği bazı kararların alınması gerekiyordu. Bu yakın çevre ve İstanbul silüetini de eklerseniz bu çıkan sonuç pek hoş olmamıştır“ ifadelerini kullandı.

Yurt inşaatı ile ilgili olarak konuşan mahalle sakinleri ise çalışmalardan son derece rahatsız olduklarını dile getirdiler. Konuyla ilgili konuşan mahalle sakini Doruk Kaya ’’Bu semtteki yüksek binalara artık neredeyse alıştık. Çok mutsuzuz, bir çok yere başvurduk. Belediyeye gittik lakin hiçbir sonuç alamadık. İnşaat da büyük bir gürültüyle devam ediyor. Tüm mahalle sakinleri şikayetçi. Ne belediye ne de polis hiçbir şey yapamıyor, çalışmaları 24 saat devam ettiriyorlar” şeklinde konuştu.

Öğrenci yurdunun elbette yapılması gerektiğini fakat yüksek binaların şehrin görüntüsünü bozduğunu dile getiren bir başka mahalle sakini Ercan Sabuncu ise “Burası öğrenci yurduymuş, öğrenci yurdu tabii ki olsun. Ülke için gerekli öğrenciler en iyi şartlarda kalsınlar fakat her tarafın inşaat haline gelmesi rahatsızlık veriyor. Çevrenin görüntüsünü bozuyor” dedi.