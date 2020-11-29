Maden sektörü, taleplerini Cumhurbaşkanı’na sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ağırladığı Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetinde madenciler adına yer alan Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, “Madencilik sektöründeki sorunları Cumhurbaşkanımıza iletme şansı buldum" dedi.
"Türk mermerinin algısını yükseltmeliyiz"Mermer sektörünün ihracat rakamlarına değinen Çetinkaya, “Sektör olarak 2019 yılını 4,3 milyar dolar ihracatla kapadık. Bu yılın ilk beş ayında salgın nedeniyle ciddi düşüşler oldu. Ancak ‘Yeni Normal’in başlangıç tarihi olan 1 Haziran itibariyle yeniden toparlanma sürecine girdik. Yıl sonunda bir önceki yılın rakamlarını yakalamamız zor. Buradaki temel hedefimiz dünyada Türk mermerinin algısını daha yukarılara çekmek olmalı. Tıpkı ürünlerimiz gibi, algımız da birinci sırada yer almalı. Bu algıyı sadece satış yaparak yukarılara taşımamız zor. Satışın yanına pazarlamayı da eklememiz gerekiyor. Bu iş topyekûn bir sektör hareketi olmalı” diye konuştu.