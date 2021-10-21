Malatya günleri Yenikapı’da

Malatya Tanıtım Günleri’nin 4’üncüsü Yenikapı etkinlik alanında düzenlendi. Etkinlikte Malatya Turgut Özal Üniversitesinin stadı yerini aldı.

Yenikapı etkinlik alanında Malatya Tanıtım Günleri’nin 4’üncüsü Yenikapı etkinlik alanında düzenlendi. Düzenlenen tanıtımda yerini alan Malatya Turgut Özal Üniversitesi standı da ürünlerini tanıttı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, üniversite öğrencilerinin yaptığı çalışmalar kapsamında elde edilen ürünler hakkında açıklamada bulundu. Kayısı çekirdeğini sağlığa dönüştürdüklerini anlatan Karabulut, "Malatya’nın biliyorsunuz ki kayısısı meşhur, bilimle de biz ürünleri buluşturduk. Tıp Fakültemiz var. Geleneksel tıp tamamlayıcı alanında da ve diğer tarafta da yaptığımız tüm çalışmaları topluma hizmete öğrencilerle buluşturuyoruz. Kayısı çekirdeği ekstraktlı, içinde antioksidan var. Bir nevi hem kanseri önleyici ve kanserin tedavisinde kullanılan önemli bir madde var bu ürünümüzün içinde. Bu ürünü biz özellikle ekstrakt da ediyoruz. Biliyorsunuz doğada kayısı çekirdeği zaten var, var olan kayısı çekirdeğini hiçbir ekstra bir şey katmadan sağlığa dönüştürdük. Bunu yağda, kozmetikte yapıyoruz. Özellikle karaciğer kanserinde radyoterapinin etkilerini önlemeyle ilgili yaptığımız çalışma var. Kolon kanseri var mesela, deneysel çalışmalar da yaptık. Yine kükürtlü kayısı ile ilgili yaptığımız çok önemli bir çalışma var. Avrupa Birliği’nin izin verdiği miktarların üzerinde de denedik. Kayısılarımızda sarı ve kahve rengi olan var. Bu sarı olan kükürtlü kayısı, kahve rengi olan da gün kurusu diye geçiyor. İçerisinde hiçbir kimyasal yok, sağlığa zarar verecek hiçbir madde yok. Doğal gübreler kullanıyoruz. Bu çalışmaları üniversite öğrencilerimiz ile beraber yapıyoruz. Onlar bizzat ekiyorlar, biçiyorlar ve bunların her birini bir nevi çalışmalarımızda gençlerin makalelerinde isimleri yazılacak şekilde yapıyoruz. Bizim yerli ve milli ürünlerimiz oldukça fazla yeter ki çiftçilerimiz üretsin, üretimden de direkt tezgaha giderken ki karlılık oranlarının da çiftçiye ulaşmasını sağlayabilelim" diye konuştu.