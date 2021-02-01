Maltepe Belediye Meclisi toplandı

Maltepe Belediyesi’nin Şubat ayı meclis toplantıları Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç başkanlığında başladı.

Açılış konuşmasında Ocak ayı içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgi veren Kılıç, “Maltepe’mizin çözüm bekleyen sorunları ile ilgili önemli işbirliği çalışmaları yaptık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile görüştük. Maltepe meydanı dal-çık projesi, Esenkent mahallesi otoyol bağlantısı, kentsel dönüşüm, Maltepe iskelesi gibi çalışma alanlarında işbirliği yapacağız. Bu doğrultuda İSKİ ile Fındıklı mahallesindeki dere ıslahı projemizi görüştük. 2.5 km’lik o bölgeye yeşil alan ve bisiklet yolu gibi önemli sosyal alanlar kazandırmak istiyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm atağı

Başkan Kılıç kentsel dönüşüm ile ilgili de önemli adımlar atıldığını vurgularken, “Başıbüyük mahallemizde özellikle TOKİ’nin bir çalışması var. Bunun için öncelikle TOKİ Genel Müdürü ile bir görüşme yaptık. Ardından İstanbul’daki TOKİ yetkilileriyle bir toplantı yaptık. Bu durumun ivedilikle çözülmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. KİPTAŞ ile yatırımız görüşmede ise Gülsuyu, Gülensu ve Başıbüyük Mahallelerimizdeki projeleri konuştuk. Bu çalışmaları olgunlaştırıp sizlere güzel haberler vermem istiyoruz” diye konuştu. Kar yağışının etkili olduğu günlerdeki çalışmalara da değinen Kılıç, “300 ton tuz ile buzlanmayı önledik. Sokak hayvanlarına da 500 kilogramdan fazla mama dağıttık” dedi. Pandemi koşullarında geçen 2020 yılında da çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Kılıç, “Veteriner İşleri Müdürlüğümüz 14 bin sokak hayvanını tedavi etti. Kadın ve Aile Müdürlüğümüz de 440 kadına danışmanlık hizmeti verdi” dedi.