Maltepe Belediyesinden grev ile ilgili açıklama

Maltepe Belediyesi DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikasıyla ilgili görüşmeleri sonucu, ortaya çıkan işçilerin grevine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Değerli Maltepeliler,

Belediyemizde çalışan 1588 personelimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimiz, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile 6 aydır sürmektedir. Emekçilerimizin tüm sosyal ve idari haklarında anlaşma sağlanmış olup, maddi konularda anlaşma sağlanamamıştır.

En düşük 2.800 TL alan emekçilerimizin ücretlerine ikramiyeler hariç yaklaşık %47 zam sonucunda net 4.118 TL’ye çıkarma teklifimiz sendika tarafından reddedilmiştir.

Amacımız; bir yandan emekçilerimizin alın terine sahip çıkmanın yanı sıra Maltepe Halkının vergileriyle oluşan bütçemiz ile ortaya konulan hizmet kalitesinin korunmasıdır. Bundan sonra da tavrımız aynı doğrultuda olacaktır.

Maltepe Belediyesi olarak yasal ve demokratik çerçevede kaldığı sürece, emekçilerimizin hak mücadelesine saygı duyduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak isteriz. Ortak bir zeminde buluşmak adına sendika yetkililerinin, ülke ve kurumumuzun mali gerçeklerine uygun koşulları göz önünde bulundurmasını temenni ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.