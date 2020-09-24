Maltepe’de firar eden tavus kuşlarından Arda isimli tavus kuşu bulundu

Maltepe’de bir iş yerinin çatı katındaki kafeste bulunan tavus kuşları çalışanlar tarafından beslenildikleri sırada uçarak gözden kaybolmuştu. Kaybolan tavus kuşlarından “Arda” isimli tavus kuşu bir esnaf tarafından bulundu. Arda isimli tavus kuşunun eşi, Tülin isimli tavus kuşu için arama çalışmaları devam ediyor.
Bir yandan mutlu bir yandan üzüntülüyüz
Kaybolan tavus kuşlarından birinin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını belirten Yavuz Bircan, “Yaklaşık 4 gündür kayıp olan 2 tavus kuşumuzdan erkek olanı yani “Arda” isimli tavus kuşumuz Maltepe’de esnaf olan bir arkadaşımız sayesinde bulundu. Bulunduğu haberini alınca çok mutlu olduk ama bir yandan eşi kayıp çok üzüntülüyüz. Umarız ki Arda isimli tavus kuşumuzun eşi Tülin isimli tavus kuşu da kısa sürede bulunur. Arda isimli tavus kuşumuzun sağlık durumu çok iyi inşallah Tülin isimli tavus kuşumuzunda bulunduğu haberini alırız” diye konuştu.(MB-