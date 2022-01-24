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Maltepe’de kar sonrası sürücüler yolda kaldı, trafik oluştu

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Maltepe’de kar yağışı sonrası sokak ve caddelerde oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Maltepe’de kar sonrası sürücüler yolda kaldı, trafik oluştu
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Maltepe’de kar yağışı sonrası sokak ve caddelerde oluşan buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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İstanbul’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışı gece boyunca etkili oldu. Maltepe’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sabah beyaz örtüye uyanan vatandaşlar işe gitmek üzere çıktıkları yolda araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda oluşan buzlanma sonrası sürücüler zor anlar yaşadı.

“Bu yıl biraz daha zorlu oldu”

Araçların ilerleyemediğini belirten vatandaşlardan Hasan Karcı, “Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Yine bize ayrı bir heyecan verdi. Keyifli oldu tabi zorluklarını saymazsak. Şu an durum biraz kötü. Her sene yaşanırdı. Bu yıl biraz daha zorlu oldu” diye konuştu.

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