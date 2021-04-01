Marmara Belediyeler Birliği Encümen Toplantısı Bağcılar’da yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Encümen Toplantısı, Bağcılar Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda bölge ölçeğinde önümüzdeki döneme ilişkin yapılacak projeler görüşüldü. Ev sahibi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da öncü ve örnek çalışmalarıyla ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Bağcılar Güneşli Mahallesi’ndeki yeni adresinde iki ay önce hizmete giren Bağcılar Belediyesi yeni binası dün önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. 1975 yılından beri Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir şehircilik yaklaşımının benimsenmesi, belediyelerin ortak sorunlarına işbirliği içinde çözüm bulunması gibi konularda öncülük yapan Marmara Belediyeler Birliği (MBB) encümen toplantısı Bağcılar Belediyesinde düzenlendi.

Kendisi de aynı zamanda MBB encümen üyesi olan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konukları; Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Cemil Arslan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u makamında ağırladı.

Güncel konularda değerlendirmelerde bulunduk

Samimi ortamda geçen görüşmenin ardından toplantı salonunda encümen toplantısı gerçekleşti. Toplantıda yerel yönetimlerin durum tespiti, bölge analizi ve yakın gelecekte uygulanacak projeler görüşüldü. Başkan Çağırıcı da yaptığı sunumda; belediye olarak bugüne kadar yaptıkları örnek çalışmaları, başarıları ve önümüzdeki yıllarda planlanan projeleri anlattı. Toplantının ardından davetliler, yeni hizmet binasını gezdiler. MBB encümen üyeleri, birimleri, etkinlik alanlarını, mimari güzelliğe sahip meclis salonunu ve binanın etrafında millet bahçesi olarak da değerlendirilen 19 bin metrekarelik yeşil alanı çok beğendi.

Konuk etmekten onur duydum

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çağırıcı, “Encümen toplantımızı belediyemizde düzenledik. Yerel yönetimlerdeki güncel konular hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Çok yararlı bir toplantı oldu. MBB ailesi olarak şehirlerimiz için insan odaklı çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bir parçası olmaktan onur duyduğum MBB üyesi değerli arkadaşlarımı konuk etmekten büyük onur duydum” dedi.

MBB Encümen üyeleri de misafirperverlikleri için Başkan Çağırıcı’ya teşekkürlerini iletti.