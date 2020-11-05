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Marmara Denizi’nde deprem

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Marmara Denizi’nde deprem

Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında saat 08.46’da 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’dan da hissedildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2020, 09:26
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