Marmara Üniversitesi’nden final sınavı sorularına yönelik açıklama

Marmara Üniversite’nden final sınavında dikkat çeken sorulara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada," Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.Marmara Üniversitesi’nde bir öğretim görevlisinin hazırladığı final sınavı sorularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik cümleler dikkat çekmişti. Marmara Üniversitesi’nden yapılan açıklamada idari soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden bir öğretim elemanının, 2547 sayılı kanunun 40/a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında, Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullandı.