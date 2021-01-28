banner3943

Martıların rüzgarla dansı görüntülendi

İstanbul’da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.

Martıların rüzgarla dansı görüntülendi

banner3909
İstanbul’da rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkilerken, martıların rüzgarda uçmakta güçlük çektiği anlar görsel şölen sundu. Fırtınayla mücadele eden martılar adeta gökyüzünü kapladı. İstanbul’da etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle kuşlar da uçmakta güçlük çekti. Martılar toplu halde Kazlıçeşme’de bulunan otopark alanına sığındı. Uçmakta zorlanan binlerce martının, rüzgarın geçmesini beklediği o anlar havadan görüntülendi. Adeta rüzgarla dans eden martıların oluşturduğu manzara görsel şölen sundu.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3552

banner3197

banner3841