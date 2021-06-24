Masa Tenisi Tutkunları Silivri’de Buluşuyor

Silivri Belediyesi gerçekleştirdiği sosyal etkinliklere bir yenisini daha ekliyor. Silivri’de masa tenisine gönül vermiş sporcular için Masa Tenisi Turnuvası düzenleniyor. Turnuva; 3 Temmuz 2021 Cumartesi günü 09.30 – 18.00 saatleri arasında, Alibey Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. 13-16 yaş ve 16+ yaş arası olmak üzere iki kategorinin yer alacağı Masa Tenisi Turnuvası, rakiplerin çekişmeli ve heyecanlı karşılaşmalarına sahne olacak.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 30 Haziran 2021 Çarşamba gününe kadar Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecek. Daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 0212 727 50 09 numaralı telefonu arayarak, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile sağlayabilirler.

GENEL BİLGİ VE GENEL KURALLAR:

13-16 YAŞ (KADIN-ERKEK) HER KATEGORİ İÇİN 32+5 SPORCU

16+ YAŞ (KADIN-ERKEK) HER KATEGORİ İÇİN 32+5 SPORCU

1- Maçlar eleme usulü gerçekleştirilecektir. (1-1)

2- Kura çekimi Tertip Komitesi tarafından yapılacaktır.

3- Sağlık raporu (Sağlık Raporu alınmaması durumunda yaşanılacak muhtemel sağlık probleminde tüm sorumluluk Katılımcıya aittir.)

4- Beyaz topla oynama mecburiyeti olduğundan, beyaz renk giysi giyilmeyecektir.

5- Oyuncular müsabakaya başlamadan 10 dakika önce hazır olmalıdırlar. Müsabakaya zamanında gelmeyen oyuncu 10 dakika beklenir. Gelmeyen oyuncu hükmen yenilmiş sayılacaktır.

6- Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenlik dışı davranışlarda bulunan sporcular önce uyarılır gerekli görüldüğü takdirde tertip komitesi tarafından turnuva dışı bırakılabilir.

7- Maçlar 3 set üzerinden oynanacak olup 2 set kazanan oyuncu bir üst tura çıkmaya hak kazanacaktır.

8- Setler 11 sayı üzerinden oynanacaktır. Set içerisinde beraberlik (10-10) söz konusu olduğunda +2 sayı fark yakalanana kadar set devam eder.

9- Servis atışları 2’şerli sırayla yapılır.

10- İsteyenler maçlarda kendine ait raketleri kullanabilir. Raketi olmayanlar için salonda raket hazır bulundurulacaktır.

11- Dereceye girenlere kupa, madalya ve katılım belgesi verilecektir.

12- Turnuva ile ilgili her türlü değişiklik ve düzenleme hakkı Silivri Belediyesi yetkili tertip komitesine aittir.

13- Turnuvada Türkiye Masa Tenisi Federasyonu karşılaşma kuralları geçerlidir.