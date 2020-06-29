banner3088

Maske kullanımı tüketicileri kişisel bakım ürünlerine yöneltti

MASKE KULLANIMI NEDENİYLE RENKLİ KOZMETİKTEN UZAKLAŞAN TÜKETİCİNİN KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNE YÖNELDİĞİNİ KAYDEDEN ESTETİK VE GÜZELLİK UZMANI TEVFİK BOZDAĞ, “HER KRİZDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÜRÜN RUJKEN KORONAVİRÜS SÜRECİNDE OJE OLDU” DEDİ.

Maske kullanımı tüketicileri kişisel bakım ürünlerine yöneltti

Maske kullanımı nedeniyle renkli kozmetikten uzaklaşan tüketicinin kişisel bakım ürünlerine yöneldiğini kaydeden Estetik ve Güzellik Uzmanı Tevfik Bozdağ, “Her krizde en çok tercih edilen ürün rujken koronavirüs sürecinde oje oldu” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalıcı makyaj eğitmenliği de yapan Tevfik Bozdağ, araştırmaların koronavirüs salgınında parfüm ve maske kullanımı nedeniyle renkli kozmetik ürünlerine ilginin azaldığını gösterdiğini kaydederken tüketicilerin daha çok kişisel bakım ürünlerini tercih ettiğini belirtti.

Bozdağ, “Koronavirüs döneminde makyajda öncelik değişti. Yeni normalleşme süreci ile birlikte maske kullanımının zorunlu olmasıyla kadınlar tarafından en çok tercih edilen makyaj ürünü olan ruj yerine ojeyi bıraktı” dedi.

‘Kuaförüm Sensin’ yarışmasına da katılan Estetik Uzmanı Tevfik Bozdağ’ın sahibi olduğu güzellik merkezi, Tv8 tarafından düzenlenen Güzellik Ödüllerinde, Türkiye’nin en iyi Güzellik merkezi ödülünü aldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Küçükçekmece Gölü’nden numune alındı
Küçükçekmece Gölü’nden numune alındı
  1. GENEL

banner3205

banner3196

banner3550

banner3212