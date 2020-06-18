Maske takma zorunluluğunun ilk gününde kurala uymadılar

İstanbul’da açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından Beşiktaş İskelesi’ndeki vatandaşlar kameraya yansıdı. Kimi vatandaşların maske taktığı kimilerinin ise maskeyi ellerinde ve çenesinin altında taşıdığı görüldü.
“Mecbur takıyoruz, müşterileri uyarıyoruz"
Aracının içinde olduğu için maskesini çenesinin altına indirdiğini söyleyen bir taksi şoförü, “Maskeyi takıyorum da arabanın içinde olduğum için yoksa mecbur takıyoruz. Müşterileri uyarıyoruz arabamızda yedek var veriyoruz, eksik etmiyoruz” dedi.