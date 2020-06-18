Maske takmayan sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan karar sonrası ise kimi vatandaşlar maske takma kuralına uyarken kimileri uymadı. Maske takmayanları ise polis ekipleri tek tek uyardı. Maske takmayan bir sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum"
Kendisinin sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir kadın ise,” daha önce böyle bir kısıtlama yoktu yeni mi geldi. Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum” demesi akıllara durgunluk verdi.
Öte yandan maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.