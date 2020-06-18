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Maske takmayan sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum”

SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİM KURULU’NUN ÖNERİLERİ DOĞRULTUSUNDA İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN ALINAN KARARLA AÇIK ALANLARDA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. ALINAN KARAR SONRASI İSE KİMİ VATANDAŞLAR MASKE TAKMA KURALINA UYARKEN KİMİLERİ UYMADI. MASKE TAKMAYANLARI İSE POLİS EKİPLERİ TEK TEK UYARDI. MASKE TAKMAYAN BİR SAĞLIK PERSONELİ, "BEN DE SAĞLIKÇIYIM İNANIN ÇALIŞIRKEN BİLE TAKMIYORUM"

Maske takmayan sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Alınan karar sonrası ise kimi vatandaşlar maske takma kuralına uyarken kimileri uymadı. Maske takmayanları ise polis ekipleri tek tek uyardı. Maske takmayan bir sağlık personeli, "Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum"

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk gününde vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Pendik çarşıda ise Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler maske denetimindeydi. Açık alanlarda maske takmayan vatandaşları polis ekipleri tek tek çevirerek maskelerini takmaları için uyardı. Uyarılar sırasında ise maske takmayanlar birbirinden farklı ilginç bahaneler üretti.

Kendisinin sağlık çalışanı olduğunu söyleyen bir kadın ise,” daha önce böyle bir kısıtlama yoktu yeni mi geldi. Ben de sağlıkçıyım inanın çalışırken bile takmıyorum” demesi akıllara durgunluk verdi.

Öte yandan maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

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