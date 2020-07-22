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Maskesiz yakalanan kadın gazetecinin üzerine yürüdü

TAKSİM’DE POLİSLER KORONA VİRÜSE KARŞI MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ. DENETİM SIRASINDA MASKESİZ GÖRÜLEN BİR KADIN ÇEKİM YAPAN GAZETECİNİN ÜZERİNE YÜRÜYEREK TEPKİ GÖSTERDİ.

Maskesiz yakalanan kadın gazetecinin üzerine yürüdü

Taksim’de polisler korona virüse karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında maskesiz görülen bir kadın çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi.

Taksim’de ve İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Ekipler maskesi olmayan ve kurallara uymayan vatandaşları durdurup cezai işlem uyguladı. Maskesini takmayan vatandaşlar ise polisler tarafından uyarıldı. Polis ekipleri ayrıca iş yerlerini de denetledi. Bir iş yerine giren polislerin iş yeri çalışanları tarafından ateşleri ölçülmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar denetimleri takmadığını söylerken, maskesiz yakalanan bir kadın ise çekim yapan gazetecinin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. Genç kadın ne kadar dirense de maske takmadığı için 900 lira cezadan kurtulamadı.

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