Matematik Evi’ne 4 ülkeden ziyaret

Eyüpsultan’da bir ilk olarak hayata geçirilen ve ilgi odağı olan Matematik Evi, dört farklı ülkeden 8 öğretmen ve 22 öğrenciyi ağırladı.

Özellikle öğrencilerin, hayatın her alanında olan matematiği eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, matematiği onlara sevdirmek amacıyla yapılan Matematik Evi’ne, İtalya, Portekiz, Finlandiya ve İspanya’dan "Maths & Art Erasmus" projesi kapsamında öğretmen ve öğrenciler konuk oldu.

Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eyüpsultan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin de dahil olduğu Maths & Art isimli Erasmus projesi kapsamında, matematik ve sanatın somut bir şekilde öğretilmesi için misafir öğrencilerle atölye çalışmaları yapıldı.