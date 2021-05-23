Mavi beyazlıların 2. etaptaki hedefi liderlik

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 2020-2021 sezonu 2. etap karşılaşmaları yarın başlıyor. 1. etabı beşinci sırada tamamlayan Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bütün hazırlıklarını tamamladı. Mavi beyazlılar, ikinci etapta liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.
İstediklerini elde edecekler
Bağcılarlı engellilerin başarılı sonuçlar alacağına inandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız ilk etapta güzel bir performans ortaya koyarak beşinci sıraya yükseldiler. Ara dönemde yaptıkları çalışmalara ikinci etaba daha güçlü giriyorlar. İnanıyorum ki, iyi oynayarak istediklerini elde edecekler” dedi.Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, sırasıyla 25 Mayıs’ta 1907 Fenerbahçe Spor Kulübü’yle, 26 Mayıs’ta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’yle, 27 Mayıs’ta Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’yle karşı karşıya gelecek. Mavi beyazlılar etabın son maçını ise 28 Mayıs’ta Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü’yle oynayacak.