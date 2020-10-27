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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşü tamamlandı

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının tamamlanan deneme sürüşünün görüntüsü ortaya çıktı.

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşü tamamlandı

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının tamamlanan deneme sürüşünün görüntüsü ortaya çıktı.

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yarın 14.00’ten itibaren açılacak. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacak. Diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. 6 ilçeyi birbirine bağlayan hattın deneme sürüşünün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde sürüş yapıldığı görülüyor.

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