Mecidiyeköy’de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

Mecidiyeköy’de yağmur yağmadan beliren gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü.

Mecidiyeköy’de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı
banner3909

Mecidiyeköy’de yağmur yağmadan beliren gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü.

Yağmurun yağmasının ardından beliren gökkuşağı bu kez yağmur yağmadan ortaya çıktı. Mecidiyeköy E-5 yolunun üstünde oluşan gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü. Özellikle sağanak yağmurun yağmasının ardından ortaya çıkan gökkuşağının yağmur yağmadan belirmesi vatandaşları şaşırtırken, güzel bir görüntünün oluşmasına neden oldu.
YORUM EKLE
Gönder

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner3212

banner3841