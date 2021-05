Mekânsal Planlama Genel Müdürü Kayapınar’dan hakkındaki iddialara yanıt

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, hakkındaki FETÖ iddiasının asılsız olduğunu belirterek, "Bu iftiralarla ilgili olarak her türlü yasal yola başvuracağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" dedi.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, hakkındaki iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kayapınar açıklamasında, "23 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya mecralarında yayınlanan bir videoda hakkımda asılsız ve mesnetsiz iddialar yer almıştır. Söz konusu videoda şahsımla ilgili kullanılan ifadelerin tamamı gerçek dışıdır. Ben 30 yıldır devletine, milletine her kademede hizmet etmiş bir devlet memuruyum. Memuriyet hayatımda Şube Müdürü, Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Bakanlık Müşaviri ve 2014 yılından itibaren de Mekânsal Planlama Genel Müdürü olarak onurla, şerefle devletimize, milletimize hizmet etmekteyim. Tüm bu görevlerim esnasında hukuka ve mevzuata aykırı hiçbir işlem yapmadım. Nitekim hakkımda bugüne kadar açılmış tek bir disiplin soruşturması olmamıştır. 2019 yılında şahsıma yönelik yapılan ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli tahkikat başlatmış ve neticesinde 8 Eylül 2020 tarih ve 2020/3574 sayılı ’Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar’ vermiştir. Ayrıca Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli idari inceleme ve araştırma yapılmış, 16 Ekim 2020 tarih ve 50 sayılı Kurul Kararı ile ’FETÖ/PDY kapsamında yapılacak bir işlemin bulunmadığına’ karar verilmiştir. Şahsıma isnat edilen FETÖ iddiasının asılsız olduğu gerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen bu kararlarla açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Bütün bu gerçekler ortada iken ismimin FETÖ terör örgütüyle anılmasını asla kabul etmiyor, şiddetle reddediyorum. Bu iftiralarla ilgili olarak her türlü yasal yola başvuracağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım" ifadelerini kullandı.