Meltem Cumbul’dan Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Sanatçı Meltem Cumbul, Denizli’de hastaneye kaldırılan sanatçı Kadir İnanır’ın sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde rahatsızlanan Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık ekipleri tarafından Denizli’deki Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen İnanır’ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı ortaya çıkmıştı. Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen İnanır’ın tedavisi devam ederken, sanatçı arkadaşı Meltem Cumbul sosyal medya hesabından sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Cumbul açıklamasında, “Kadir İnanır’ın herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Durumu stabil olmakla birlikte yalnızca tedbir amaçlı doktorlar tarafından müşahede altında tutulmaktadır. Yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kendisinin ve ailesinin ricasıdır” ifadelerine yer verdi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 23:30