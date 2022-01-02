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Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıklarla geziyor

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Edirne’de Meriç ve Ergene Nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

Meriç Nehri’nde taşkın alarmı: Köy halkı kayıklarla geziyor
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Edirne’de Meriç ve Ergene Nehirlerinin birleştiği köylerde birçok tarım arazisi su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Kırklareli’nin Lüleburgaz ve Bababeski ilçeleriyle, Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle ilçelerden geçen Ergene Nehri yatağından taşmış ve tarım arazileri su altında kalmıştı.

Bulgaristan’da da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle kaynağını Bulgaristan’dan alan ve Edirne’den de geçerek Saros Körfezine dökülen Meriç Nehri’nin su seviyesinde de artış yaşanıyor. Ergene Nehri ile Meriç Nehri’nin birleştiği İpsala ilçesinde DSİ. 11. Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu alarm verildi.

DSİ’nin İpsala ilçesinde bulunan debi ölçüm istasyonunun verilerine göre, pazartesi günü 356 metreküp/saniye ölçülen debi bugün itibariyle 1210 metreküp/saniyeye yükseldi. Ergene ve Meriç Nehri’nin birleştiği alanda bulunan tarım arazileri su altında kaldı. Su seviyesinin yükseldiği alanlarda kayıkla gezen köy halkı, şaşkınlığını gizleyemedi.

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