Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin sevenlerinden açıklama

Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin hastane önünde açıklama yapan iş adamı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Sarıgül ve Fatih terim, ailesine başsağlığı dileyerek üzüntülerini dile getirdi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın vefatına ilişkin İş insanı Abdurrahim Albayrak, Mustafa Sarıgül ve Fatih Terim açıklama yaptı. Gözyaşları içinde açıklama yapan iş adamı Abdurrahim Albayrak, “En son dün yoğun baskıma kendisine baktım. Tenine dokundum. Hiçbir tepki vermedi. 1 aydır zaten hiçbir tepki vermiyordu. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzüntülüyüz. Dün Berna abla ile beraber saatlerce anılarımızı paylaştık. Sabah da Allah’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Allah önce Berna ablaya, oğlu Hasan’a bütün aileye Allah sabır versin. Allah bize de sabır versin. Biz değişmez dört arkadaştık. Mesut Yılmaz, Turgut Yılmaz, Abdurrahim Albayrak ve Sinan Uyanık ayrılmaz dörtlüydük. Mesut beyi burada bırakıp konuta geçeceğiz. Mesut bey rahmetli Yavuz’un ölümünden sonra kendi de yaşamak istemedi” ifadelerini kullandı.

“Değerli bir devlet adamıydı”

Değerli bir devlet adamıydı diyen Mustafa Sarıgül, ”Başkanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun.Çok değerli bir devlet adamıydı. Ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmesi konusunda önemli çalışmalar yaptı. Turizm alanında önemli çalışmalar yaptı. Bugün ülke ekonomisine en büyük katkı turizmden geliyorsa, Turizm Bakanlığımızı yapan Mesut Yılmaz başbakanımızın büyük katkısı vardır. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.

"Ailecek çok iyi bir dostumdu"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise, ”Allah rahmet eylesin Berna hanıma ve yakınlarına, tüm ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum. İyi bir Galatasaraylıydı. Ailecek çok iyi bir dostumdu. Son derece üzgünüm. Mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.