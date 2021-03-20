Meteoroloji açıkladı! Yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Eskişelir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 9

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 12

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı 19



Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021, 10:51

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı 16Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 11Çok bulutla ve aralıklı yağmurlu 13Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5Parçalı, zamanla çok bulutlu 16