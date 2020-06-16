Meteoroloji'den yağış uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30



Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 11:36

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 26Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 27Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 26Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 36